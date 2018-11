Die Schweizer Bank Credit Suisse hat K+S von "Underperform" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel auf 18,50 Euro belassen. Die Kaliindustrie profitiere weiterhin von einer gesunden Nachfrage, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Investoren würden positiver auf die Aktien von K+S blicken, sofern Aussicht auf eine Free-Cashflow-Rendite im Größenbereich von 10 bis 15 Prozent besteht. Dafür entscheidend seien die globalen Kalipreise und eine nachhaltige Produktion des Düngemittels, die zuletzt in Deutschland vom Wetter beeinträchtigt wurde./tih/la Datum der Analyse: 16.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0026 2018-11-16/10:40

ISIN: DE000KSAG888