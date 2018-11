FRANKFURT (Dow Jones)--Der Gasekonzern Linde hat in China einen Auftrag zur Lieferung einer mittelgroßen Flüssiggas (LNG)-Anlage erhalten. Auftraggeber ist das chinesische Chemie- und Energieunternehmen Inner Mongolia Huineng Coal Chemical Co Ltd, wie die Linde AG mitteilte. Ein Auftragswert wurde nicht genannt.

Die Anlage in der Nähe von Beinichuan in der Inneren Mongolei werde über eine Kapazität von 750.000 Tonnen verflüssigtes Erdgas pro Jahr verfügen und Lindes siebte und die bisher größte in China überhaupt sein. Die Engineering-Sparte des Konzerns ist verantwortlich für das Engineering, die Beschaffung und Standortdienstleistungen.

November 16, 2018

