Die Philion SE (ISIN: DE000A1X3WF3) hat ein klares Ziel: Den Wandel im deutschen Telekommunikationsmarkt nutzen und einen der drei führenden netzunabhängigen Mobilfunkdienstleister aufbauen. Mit dem Einstieg beim führenden Onlineshop für Mobilfunk und digitales Leben DEINHANDY und damit in den Online-Handel kommt Philion dem Ziel einen bedeutenden Schritt näher. Dafür beteiligt sich Philion an der DEINHANDY Muttergesellschaft Mister Mobile GmbH, wie man gestern mitteilte. DEINHANDY zählt zu den am schnellsten wachsenden E-Commerce Plattformen in Deutschland.

Zur Philion Gruppe gehört bereits der größte unabhängige Telekommunikationsfilialist in Deutschland - die Fexcom GmbH - mit derzeit 167 Stores bundesweit. Bis Ende 2019 soll die Zahl der Stores auf rund 300 fast verdoppelt werden. Unter dem Dach der Philion entsteht damit ein in Deutschland einmaliger netzunabhängiger Mobilfunkdienstleister, der Online- und Offline-Vertrieb miteinander verzahnt und so das Beste aus beiden Welten im Bereich Telekommunikation vereint. Innerhalb dieser Omni-Channel-Strategie wird Kunden künftig eine einzigartige Erlebniswelt rund um Mobilfunk, Smart Home und IoT (Internet-of-Things)-Produkten unter der bekannten Marke DEINHANDY geboten.

"Der deutsche Telekommunikationsmarkt befindet sich im Wandel. Die veralteten Vertriebsstrukturen brechen auf und bieten einmalige Chancen. Diese wollen wir nutzen, als innovative neue Kraft mit einem erfahrenen Managementteam neue Maßstäbe in der Branche setzen und schnell zu einem der Top Player aufsteigen", sagt René Schuster, Verwaltungsratsvorsitzender der ...

