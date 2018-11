Die dritte jährliche HUAWEI CONNECT, mit dem Thema "Activate Intelligence" drehte sich um KI: ihre Herausforderungen, Möglichkeiten, Innovationen und Methoden.

Auf dieser Veranstaltung hat der derzeitige Vorsitzende von Huawei, Eric Xu, die KI-Strategie seines Unternehmens bekannt gegeben. Gleiches gilt für das Full-Stack-KI-Portfolio für sämtliche Szenarien. Das KI-Portfolio von Huawei umfasst die neue Ascend-Serie von KI-Chips die weltweit erste KI-IP- und Chip-Serie für eine Vielzahl von Szenarien (weitere Informationen finden Sie weiter unten). Das Portfolio umfasst auch neue Produkte und Cloud-Services, die auf Ascend-Chip-Funktionen basieren. Mit seinem umfassenden KI-Portfolio zielt Huawei darauf ab, mittels überall vorhandener Intelligenz die Entwicklung der Branche zu fördern und eine vollständig vernetzte, intelligente Welt aufzubauen.

Die KI-Strategie von Huawei hat fünf Schwerpunkte:

1. Investition in KI-Forschung: Entwicklung grundlegender Funktionen für maschinelles Lernen in Bereichen wie Computer-Sichtfähigkeit, natürliche Sprachverarbeitung, Entscheidungsfindung/Schlussfolgerung usw. Huawei legt besonderen Wert auf maschinelles Lernen, das:

daten- und energieeffizient (d. h. geringerer Bedarf an Daten, Rechenleistung und Energie),

sicher und vertrauenswürdig sowie

automatisiert/autonom ist.

2. Entwicklung eines Full-Stack-KI-Portfolios:

Bereitstellung ausgiebiger und erschwinglicher Rechenleistung

Bereitstellung einer effizienten und benutzerfreundlichen KI-Plattform mit umfassenden Pipeline-Services

Anpassung des Portfolios an sämtliche Szenarien, sowohl eigenständige als auch kooperative Szenarien zwischen Cloud, Edge und Gerät

3. Entwicklung eines offenen Ökosystems und Nachwuchsförderung: Weltweite Zusammenarbeit mit Akademien, Branchen und Partnern.

4. Stärkung des vorhandenen Portfolios: Einführung von KI-Denkweise und -Techniken in bestehende Produkte und Lösungen, zur Schaffung von Mehrwert und Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit.

5. Steigerung der betrieblichen Effizienz bei Huawei: Wenden Sie zur Steigerung von Effizienz und Qualität KI auf große Mengen routinemäßiger Geschäftsaktivitäten an.

Das Full-Stack-KI-Portfolio für sämtliche Szenarien von Huawei: Ausgiebige und erschwingliche Rechenleistung ermöglicht inklusive KI

Im Rahmen seines Full-Stack-KI-Portfolios präsentierte Huawei heute die Ascend KI-IP- und Chip-Serie, die weltweit erste KI-IP- und Chip-Serie, die sämtliche Szenarien nativ bedienen kann, und das mit einem optimalen Maß an TeraOPS pro Watt. Die Ascend-Serie bietet in sämtlichen Szenarien eine hervorragende Leistung pro Watt, sowohl bei minimalem Energieverbrauch als auch bei maximaler Rechenleistung in Rechenzentren. Die einheitliche Architektur erleichtert außerdem die Bereitstellung, Migration und Verbindung von KI-Anwendungen in verschiedenen Szenarien.

Die Ascend 910- und Ascend 310-Chips, die bei der heutigen Veranstaltung angekündigt wurden, spiegeln die führende KI-Fähigkeiten von Huawei auf Chip-Ebene wider der untersten Ebene des Stacks. Durch diese Chips wird die KI-Einführung in allen Branchen erheblich beschleunigt.

