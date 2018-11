Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Zu früh gefreut! Nach der Zustimmung des Kabinetts für den Austritt aus der EU am Vorabend traten am nächsten Morgen Minister und hohe Regierungsbeamte fast im Stundentakt zurück, berichten die Analysten der Helaba.Nach Nordirland-Staatssekretär Vara hätten Brexit-Minister Raab und Arbeitsministerin McVey die Regierungsbank verlassen. Passagen zum künftigen Status Nordirlands könnten nicht mitgetragen werden und hätten eine "echte Bedrohung für die Integrität des Königreichs" dargestellt. Stein des Anstoßes sei der Verzicht einer "harten Grenze" zwischen Nordirland und Irland. Die Abstimmung Unterhaus, die erst im Dezember stattfinden solle, werde so zu einer echten Bewährungsprobe. Die nordirische konservative Partei DUP fordere jetzt die Ablösung Mays und wolle anderenfalls gegen den Brexit-Entwurf stimmen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...