Bonn (www.anleihencheck.de) - Der deutsche Rentenmarkt stand gestern unter dem Eindruck der Brexit-Verhandlungen, die nun auf die Zielgerade eingebogen sind, berichten die Analysten von Postbank Research.Die Renditen von Bundesanleihen hätten sich gestern Früh noch kurzzeitig auf ihren Niveaus vom Vorabend bewegt, da die Zustimmung des britischen Kabinetts zum von den Unterhändlern beider Seiten ausgehandelten und von Premierministerin Theresa May forcierten Austrittsabkommen am Mittwochabend zunächst positiv aufgenommen worden sei. In der Folge sei aber angesichts der Rücktritte zweier Minister sowie des heftigen Gegenwinds im britischen Unterhaus schnell deutlich geworden, dass von einer Lösung der Konflikte noch lange nicht die Rede sein könne, zumal sich nun offenkundig Befürworter und Gegner des Brexits gemeinsam gegen Mays Pläne stellen würden. In der Folge seien sichere Häfen gesucht gewesen und die Renditen von Bundesanleihen hätten nachgegeben. 10- und 5-jährige Papiere hätten am Abend mit 0,36% sowie -0,24% um 4 beziehungsweise 5 Basispunkte unter ihrem Niveau vom Vortag rentiert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...