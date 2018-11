Von Paul Hannon

LONDON (Dow Jones)--Die britische Premierministerin Theresa May hat an ihr Kabinett appelliert zusammenzuhalten, nachdem am Tag zuvor eine Welle von Rücktritten die mit der EU ausgehandelten Bedingungen für einen Austritt in Gefahr gebracht hatte. "Ich möchte, dass alle meine Kollegen im Kabinett weiterhin die ausgezeichnete Arbeit leisten, die sie geleistet haben", sagte May auf die Frage, ob sie weitere Rücktritte erwarte.

May will zudem in den nächsten ein bis zwei Tagen einen Nachfolger für Brexit-Minister Dominic Raab ernennen, der am Donnerstag seinen Rückzug erklärt hatte.

Die kommenden Tage werden sowohl für den Brexit-Deal als auch für die Premierministerin selbst entscheidend sein. Sie versucht, eine Rebellion in ihrer Partei zu unterdrücken, die sich seit Monaten wegen der zukünftigen Beziehungen zur EU zusammenbraut.

Michael Gove, der prominenteste Brexit-Hardliner in der Regierung, äußerte sich am Donnerstag nicht öffentlich über seine Unterstützung oder Ablehnung des Deals. May sagte nun, sie habe am Donnerstag ein "sehr gutes Gespräch" mit Gove geführt und lobte seine Arbeit als Minister für Umwelt, Ernährung und ländliche Angelegenheiten. Sie lehnte eine Antwort auf die Frage ab, ob sie Gove den Posten des Brexit-Ministers angeboten habe.

May stützt sich für eine Mehrheit im britischen Unterhaus auf die Demokratische Unionistische Partei Nordirlands. Dieses Bündnis sah am Donnerstag zunehmend wackelig aus, da auch Mitglieder dieser Partei das Abkommen kritisierten. May betonte jetzt, sie arbeite "noch" mit der Partei zusammen und habe eine Reihe von Gesprächen mit deren Führung geführt. "Sie haben Bedenken geäußert, und wir werden uns damit befassen", sagte sie.

