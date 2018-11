Die Aktie von Evotec hat sich bereits in den vergangenen Tagen enorm stark präsentiert. Am Donnerstag war das Papier sogar der unangefochtene Performance-Gewinner im TecDAX. Und auch am heutigen Freitag kann die Aktie erneut zulegen und gehört zu den zehn stärksten Gewinnern im deutschen Technologiewerte-Index. Die Aktie profitiert damit weiter von einem starken Quartalsbericht, den das Unternehmen am Dienstag veröffentlicht hat sowie einer Kaufempfehlung und Kurszielanhebung durch die Analysten der Deutschen Bank. DER AKTIONÄR zählt Evotec bereits seit Langem zu den aussichtsreichsten europäischen Biotech-Werten. An dieser Einschätzung hat sich auch nichts geändert. Langfristig dürfte das Papier deutlich höhere stehen. Derzeit kämpft das Papier mit der insbesondere psychologisch wichtigen 200-Tage-Linie. Ein Sprung darüber würde den Weg in Richtung der Jahreshochs freimachen.

