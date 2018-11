German Startups Group GmbH & Co. KGaA: German Startups Group plant für 2019 konkrete Beteiligungsveräußerungen DGAP-News: German Startups Group GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung German Startups Group GmbH & Co. KGaA: German Startups Group plant für 2019 konkrete Beteiligungsveräußerungen 16.11.2018 / 11:19 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. +++ Pressemitteilung +++ German Startups Group plant für 2019 konkrete Beteiligungsveräußerungen - Erlöse mindestens in Höhe von der Hälfte ihrer derzeitigen Marktkapitalisierung erwartet - Per Saldo Veräußerungsgewinne im Vergleich zu den jeweiligen Buchwerten wahrscheinlich - Aktienrückkäufe vorgesehen Berlin, 16. November 2018 - Die German Startups Group, ein führender Venture-Capital-Investor in Deutschland und Digitalagentur mit 150 Mitarbeitern mit Sitz in Berlin, plant für das Jahr 2019 die Veräußerung bestimmter ihrer reiferen Beteiligungen einschließlich von zwei Schwergewichten in ihrem Beteiligungsportfolio und hat dafür konkrete Schritte unternommen. Für die erzielbaren Preise liegen greifbare Anhaltspunkte vor. Die Geschäftsführung erwartet aus den Veräußerungen allein in 2019 Erlöse mindestens in Höhe von der Hälfte ihrer derzeitigen Marktkapitalisierung. In manchen Fällen hält sie die Erzielung von nennenswerten Veräußerungsgewinnen über die derzeitigen Buchwerte hinaus für wahrscheinlich. Naturgemäß werden die veräußerten Beteiligungen erst nach Vertragsabschluss benannt. Auch nach den bisher geplanten Veräußerungen bestünde der überwiegende Teil des Beteiligungsportfolios und der Fokusbeteiligungen fort. Die im Mai als begonnen und im Juni für die Sommerpause als unterbrochen gemeldeten Gespräche über einen etwaigen Erwerb der Mehrheitsbeteiligung an der Exozet-Gruppe seitens einer bestimmten Adresse hat die GSG mit diesem Kaufinteressenten indessen nicht wieder aufgenommen, da sich inzwischen signifikant attraktivere Optionen ergeben haben. Deren Wahrnehmung ist nicht vor Mitte 2019 geplant, und hätte auf die Tätigkeit von Exozet, auf ihre Kunden und Mitarbeiter keinerlei Auswirkungen. Solange die GSG-Aktie in den Augen der Geschäftsführung deutlich unter dem Net Asset Value (NAV) pro Aktie notiert, will die Geschäftsführung Veräußerungserlöse vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrats auch für weitere Rückkäufe der eigenen Aktie nutzen und den für die bezugsrechtsfreie Verwendung der eigenen Aktien zulässigen Rahmen voll ausschöpfen. Investor Relations Kontakt German Startups Group Marcel Doeppes ir@german-startups.com www.german-startups.com German Startups Group - Wir lieben Startups! Die German Startups Group ist ein börsennotierter, führender Venture Capital-Anbieter in Deutschland und zugleich Digitalagentur mit 150 Mitarbeitern mit Sitz in Berlin und mit Fokus auf junge, schnell wachsende Unternehmen, sog. Startups. Sie erwirbt Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen durch Bereitstellung von Venture Capital. Ihr Fokus liegt auf deutschen Tech-Wachstumsunternehmen, deren Produkte oder Geschäftsmodelle eine disruptive Innovation aufweisen, eine hohe Skalierbarkeit erwarten lassen und bei denen sie Vertrauen in die unternehmerischen Fähigkeiten der Gründer hat. Seit der Aufnahme der Geschäftstätigkeit im Jahr 2012 hat die German Startups Group ein diversifiziertes Portfolio von Anteilen an solchen Unternehmen aufgebaut und sich zum aktivsten privaten Venture-Capital-Investor seit 2012 in Deutschland entwickelt (CB Insights 2015, PitchBook 2016). Daneben betreibt die Gesellschaft mit der G|S Market ihrer hundertprozentigen Tochtergesellschaft German Startups Market GmbH seit Juni 2018 eine Sekundärmarktplattform für die Assetklasse . Ihre mehrheitliche Beteiligung German Startups Asset Management GmbH wird künftig neuartige, eigene VC-Fonds auflegen und auf G|S Market auf Erwerberseite Zweckgesellschaften ("SPVs") bereitstellen, um mehreren Anlegern in Form von gepoolten Investments auch den Erwerb größerer Investmentopportunitäten zu ermöglichen. Mehr Informationen unter http://www.german-startups.com/. 16.11.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: German Startups Group GmbH & Co. KGaA Platz der Luftbrücke 4-6 12101 Berlin Deutschland Telefon: +49.30.6098890.80 Fax: +49.30.6098890.89 E-Mail: info@german-startups.com Internet: www.german-startups.com ISIN: DE000A1MMEV4 WKN: A1MMEV Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 747091 16.11.2018 ISIN DE000A1MMEV4 AXC0100 2018-11-16/11:19