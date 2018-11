Die Commerzbank hat das Kursziel für Rational von 555 auf 444 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Reduce" belassen. Auch nach zuletzt schwacher Kursentwicklung sei es zu früh, um bei dem Großküchenausrüster einzusteigen, schrieb Analyst Stephan Klepp in einer am Freitag vorliegenden Studie. Aussagen des Finanzchefs in einem Medieninterview untermauerten seine Erwartung eventuell sinkender Konsensschätzungen. Die Aktie sei über ihrem historischen Schnitt bewertet. Diesen angewendet kürzte er sein Kursziel./tih/la Datum der Analyse: 16.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0030 2018-11-16/11:24

ISIN: DE0007010803