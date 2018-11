Die Commerzbank hat die Einstufung für Morphosys angesichts einer Zusammenarbeit mit dem chinesischen Branchenkollegen I-Mab beim Wirkstoff MOR210 auf "Hold" mit einem Kursziel von 107 Euro belassen. Am Ende könnte der Deal Morphosys Meilensteinzahlungen im Wert von 105 Millionen Euro plus weitere Lizenzgebühren einbringen, schrieb Analyst Daniel Wendorff in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings sei MOR210 noch immer in einem frühklinischen Stadium, sodass der Löwenanteil davon nur erfolgsabhängig fließen werde./tih/la Datum der Analyse: 16.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0032 2018-11-16/11:28

ISIN: DE0006632003