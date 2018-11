Von Hans-Joachim Koch

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Verbraucherpreise in der Eurozone sind im Oktober deutlicher als in den Vormonaten angezogen. Die Jahresteuerung erreichte 2,2 (September: 2,1) Prozent, womit Eurostat die vorläufigen Daten vom 31. Oktober bestätigte. Die Inflationsrate war damit auf dem höchsten Niveau seit Oktober 2012.

Die Kernrate, bei der Energie- und Nahrungsmittelpreise nicht berücksichtigt werden, betrug 1,1 (0,9) Prozent, auch dies eine Bestätigung der Erstveröffentlichung. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte waren in allen Fällen davon ausgegangen, dass es zu keiner Revision der vorläufigen Daten kommt.

Im Monatsvergleich, der bei den vorläufigen Daten nicht enthalten ist, zogen die Preise um 0,2 Prozent an, was gegenüber dem September mit 0,5 Prozent eine spürbare Verlangsamung ist. In der Kernrate war der Anstieg mit 0,1 Prozent noch geringer. Auch hier entsprachen die Prognosen der Ökonomen den Ist-Werten.

Die Jahresteuerung im Oktober wurde vor allem von Energie mit 1,02 Prozentpunkten angetrieben, gefolgt von Dienstleistungen (plus 0,65 Punkte) und Lebensmitteln, Alkohol und Tabak (plus 0,42 Punkte).

Ohne Energiepreise hätte die Jahresveränderung wie bereits im August und September bei 1,3 Prozent gelegen. Die Energiekosten haben sich mit 10,7 (September: 9,5; Oktober 2017: 3,0) Prozent zum Vorjahresmonat noch einmal deutlich erhöht.

Lebensmittel, Alkohol und Tabak verteuerten sich um 2,2 (2,6) Prozent, wobei unverarbeitete Nahrungsmittel 2,1 (3,2) Prozent mehr als im Oktober 2017 kosteten. Industriegüter ohne Energie kosteten 0,4 (0,3) Prozent und Dienstleistungen 1,5 (1,3) Prozent mehr.

Die niedrigsten Jahresraten verzeichneten Dänemark (0,7 Prozent), Portugal (0,8 Prozent) und Irland (1,1 Prozent), die höchsten Estland (4,5 Prozent), Rumänien (4,2 Prozent) und Ungarn (3,9 Prozent). Gegenüber September 2018 ging die Jahresteuerung in acht Mitgliedstaaten zurück, blieb in fünf unverändert und stieg in 14 an, so die Statistikbehörde.

November 16, 2018

