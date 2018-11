Pressemitteilung der Singulus Technologies AG:

SINGULUS TECHNOLOGIES meldet starkes Wachstum bei Umsatz und Ergebnis

* Umsatzanstieg von 63,6 Mio. EUR um 43 % auf 91,0 Mio. EUR * Positives EBIT für neun Monate 4,0 Mio. EUR (Vorjahr: 0,4 Mio. EUR) * Bruttomarge mit 30,1 % auf hohem Niveau * Aufträge für die neuen Arbeitsgebiete verbucht * Letters of Intent (Absichtserklärungen) in Höhe von rund 200 Mio. EUR aktuell für CIGS Projekte unterzeichnet

SINGULUS TECHNOLOGIES meldet einen positiven Verlauf der vergangenen neun Monate und veröffentlicht eine deutliche Steigerung von Umsatz und Ergebnis (EBIT). Das Unternehmen hat in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres 91,0 Mio. EUR umgesetzt und lag damit 43 % über Vorjahr mit 63,6 Mio. EUR. Das EBIT für die ersten neun Monate in Höhe von 4,0 Mio. EUR übertrifft das Vorjahresergebnis in Höhe von 0,4 Mio. EUR deutlich.

Während der ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2018 lag der Auftragseingang mit 74,6 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...