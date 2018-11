Das Analysehaus CFRA hat das Kursziel für Unibail-Rodamco-Westfield nach Zahlen für die ersten neun Monate des Jahres von 240 auf 202 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der auf Einkaufszentren spezialisierte französische Immobilienkonzern habe dank einer soliden Geschäftsentwicklung besser als die Konkurrenz abgeschnitten, schrieb Analyst Tan Jun Zhang in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er senkte aber wegen niedrigerer Brutto-Mieteinnahmen aufgrund des beschleunigten Verkaufs von Vermögenswerten die Schätzung für den Gewinn je Aktie (EPS) 2018. Das niedrigere Kursziel begründete er mit der negativen Branchenstimmung in Europa./gl Datum der Analyse: 16.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0035 2018-11-16/11:35

ISIN: FR0013326246