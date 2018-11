Die Deutsche Bank hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 nach einem Kapitalmarkttag auf "Hold" mit einem Kursziel von 18,50 Euro belassen. Der Medienkonzern habe deutlicher als bisher die Schließung eines Studios in den USA in Aussicht gestellt, schrieb Analystin Laurie Davison in einer am Freitag vorliegenden Studie. Daher berücksichtige sie nun höhere Einsparungen in ihren Schätzungen. Außerdem habe das Unternehmen die Ausgaben für künftige Übernahmen zur Erreichung der Ziele bis 2023 beziffert./bek/tih Datum der Analyse: 16.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0037 2018-11-16/11:37

ISIN: DE000PSM7770