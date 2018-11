Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Engie nach einem Auftrag im Senegal auf "Hold" mit einem Kursziel von 14,50 Euro belassen. Es handele sich um das erste Projekt für den Energiekonzern in dem westafrikanischen Land, schrieb Analyst Martin Brough in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Franzosen investierten 70 Millionen Euro, das Projekt habe ein Volumen von 60 Megawatt./bek/tih Datum der Analyse: 16.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0038 2018-11-16/11:43

ISIN: FR0010208488