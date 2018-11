Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Uniper nach einer gerichtlich angeordneten Aussetzung des britischen Kapazitätsmarktes auf "Buy" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die Zahlungen innerhalb dieses Marktes seien gestoppt und staatliche Auktionen zeitlich unbegrenzt ausgesetzt worden, schrieb Analyst Duncan Scott in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für die in diesem Marktsegment agierenden Stromerzeuger sei dies eindeutig negativ, betroffen seien vor allem Uniper und Drax./bek/tih Datum der Analyse: 16.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0039 2018-11-16/11:44

ISIN: DE000UNSE018