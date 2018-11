Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zooplus nach Geschäftszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 205 Euro belassen. Seine bisherigen Umsatzprognosen hätten sich zwar als etwas zu ambitioniert erwiesen, so dass er nun bis 2020 mit einem etwas geringeren Erlöswachstum rechne, schrieb Analyst Borja Olcese in einer am Freitag vorliegenden Studie. Seine Schätzungen für die Bruttomargen des Online-Händlers für Heimtierbedarf aber korrigierte er leicht nach oben./la/zb Datum der Analyse: 16.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0005111702