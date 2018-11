Der österreichische Wohnungskonzern Buwog gehört nun zur Gänze dem deutschen Wohnungsriesen Vonovia . Die Buwog-Kleinaktionäre sind hinausgedrängt - der Anfang Oktober beschlossene Gesellschafterausschluss ist in das Firmenbuch eingetragen und mit dem heutigen Tag wirksam, teilte die Buwog am Freitag in Wien mit. Die betroffenen Buwog-Minderheitsaktionäre erhalten wie berichtet eine Barabfindung von 29,05 Euro pro Aktie. Ein Börsenhandel mit den Titeln ist ab heute nicht mehr möglich. Vor dem sogenannten Squeeze-Out hatten Vonovia 90,73 Prozent der Buwog gehört./sp/ggr/APA/jha

ISIN DE000A1ML7J1

AXC0118 2018-11-16/11:58