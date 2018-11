Was bisher geschah Die Aktien von Aurora Cannabis (WKN:A12GS7) sanken im Oktober nach Daten von S&P Global Market Intelligence um 29,2 %. Aber sie sind bereits im November wieder um 18,8 % gestiegen, was vor allem auf einen Anstieg von 9,2 % am Mittwoch zurückzuführen ist. Für diejenigen, die neu im Marihuana-Markt sind: Aurora ist einer der größten kanadischen Cannabis-Produzenten. Und weiter? Wir können den Rückgang der Aurora-Cannabis-Aktien im letzten Monat auf den allgemeinen Ausverkauf in diesem Bereich zurückführen. Mit wenigen Ausnahmen (wie MariMed, das um 19 % stieg) gaben die Aktienkurse in diesem Sektor deutlich nach, nachdem sie im Spätsommer in Erwartung des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...