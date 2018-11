Dow Jones received a payment from EQS/DGAP to publish this press release.

Original-Research: ad pepper media International N.V. - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu ad pepper media International N.V. Unternehmen: ad pepper media International N.V. ISIN: NL0000238145 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Buy seit: 16.11.2018 Kursziel: 4,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ad pepper media International N.V. (ISIN: NL0000238145) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 4,00. Zusammenfassung: ad pepper media International hat 9-Monats-Zahlen veröffentlicht, die den vorläufigen Zahlen entsprechen. Der 9M-Umsatz stieg um 19% J/J like-for-like auf EUR 27,6 Mio., aber das EBITDA sank um 3% J/J auf EUR 926 tsd., hauptsächlich durch enttäuschende Ergebnisse im ad agents Segment. ad peppers Finanzposition bleibt sehr solide mit einer Nettocashposition (inklusive Wertpapiere) von EUR 19 Mio. Wir erwarten aufgrund des Weihnachtsgeschäfts ein starkes Q4, wenn auch nicht so profitabel wie im Vorjahresquartal. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung und das Kursziel von EUR 4,00. First Berlin Equity Research has published a research update on ad pepper media International N.V. (ISIN: NL0000238145). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and maintained his EUR 4.00 price target. Abstract: ad pepper media International published final 9M figures which corresponded to preliminaries. 9M sales were up 19% y/y like-for-like at EUR 27.6m, but EBITDA declined 3% y/y to EUR 926k due mainly to disappointing results from the ad agents segment. ad pepper's financial position remains very solid with net cash (including securities) of EUR 19m. We expect a strong Q4 due to the Christmas business, but not as profitable as in the prior year. We reiterate our Buy recommendation and the EUR 4.00 price target. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/17205.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

November 16, 2018 05:32 ET (10:32 GMT)