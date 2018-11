Berlin (ots) -



Am Black Friday lassen sich jedes Jahr die besten Schnäppchen machen. In diesem Jahr ist es am 23. November so weit: Viele bekannte Marken bieten attraktive Rabatte und starten so das Auftaktwochenende für Weihnachtseinkäufe. Auch Wyndham Hotels & Resorts beteiligt sich an der Black-Friday-Aktion mit einem Rabatt von 30 Prozent für Hotelaufenthalte bis Ende Februar 2019. Buchbar ist dieses einmalige Angebot ausschließlich vom 23. bis 26. November 2018 auf der Aktionsseite der Hotelgruppe: www.wyndhamhotels.com/de-de/hotel-deals/black-friday.



Wyndham Hotels & Resorts bietet Hotelurlaub für alle. Dank des großen Angebots bekannter Hotelmarken kann Wyndham Hotel & Resorts den Bedürfnissen aller Reisenden gerecht werden - egal ob Geschäftsreise, Familientreffen oder Wochenendausflug, um der Kälte zu entfliehen. Bei der Black-Friday-Weekend-Blitzaktion können Gäste aus einem breiten Portfolio von Hotels in den beliebtesten Reisezielen der Welt wählen: von Portugal bis hinzu Destinationen wie den Vereinigten Arabischen Emiraten und Tansania, aber auch vielen weiteren.



Wyndham Rewards, das preisgekrönte und kostenlose Treueprogramm des Unternehmens, stellt für alle Gäste einen besonderen Mehrwert dar. Es ermöglicht seinen 59 Millionen Mitgliedern auf einfache Weise das Sammeln und Einlösen von Prämienpunkten und bietet als erstes Programm die Möglichkeit, über Punkte eine kostenlose Übernachtung zu erhalten. Hier finden Sie weitere Informationen über Wyndham Rewards: www.wyndhamhotels.com/de-de/wyndham-rewards.



Das Wichtigste in Kürze:



- 30 Prozent Rabatt auf den besten verfügbaren Tarif.



- Nur verfügbar bei direkter Buchung auf der Aktionsseite der Hotelgruppe: www.wyndhamhotels.com/de-de/hotel-deals/black-friday.



- Das Angebot gilt für Buchungen vom 23. bis 26. November 2018 und einem Aufenthalt bis zum 28. Februar 2019.



- Das Angebot ist abhängig von der Verfügbarkeit. Buchungen können nicht storniert werden. Eine Vorauszahlung ist erforderlich.



- Mitglieder des Wyndham Rewards Treueprogramms können wie gewohnt Punkte sammeln.



Über Wyndham Hotels & Resorts



Wyndham Hotels & Resorts (NYSE: WH) ist der weltweit größte Hotel-Franchisegeber mit mehr als 9.000 Hotels in mehr als 80 Ländern auf sechs Kontinenten. Mit über 798.000 Zimmern, die jeden Reisenden ansprechen, verfügt Wyndham über eine marktführende Präsenz im Economy- und Midscale-Segment. Zum Portfolio des Unternehmens gehören 20 Hotelmarken, darunter Super 8®, Days Inn®, Ramada®, Microtel Inn & Suites®, La Quinta®, Wingate®, AmericInn®, Hawthorn Suites®, The Trademark Collection® und Wyndham®. Darüber hinaus ist Wyndham Hotels & Resorts auch ein führender Anbieter von Hotelmanagement-Dienstleistungen mit mehr als 400 gemanagten Hotels. Das preisgekrönte Treueprogramm Wyndham Rewards® bietet mehr als 59 Millionen registrierten Mitgliedern die Möglichkeit, Punkte in tausenden von Hotels, Eigentumswohnungen und Ferienhäusern weltweit einzulösen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.wyndhamhotels.com/de-de.



