Neuss (www.anleihencheck.de) - Creditreform Rating hat das Rating für die Inhaberschuldverschreibungen (ISIN XS1877809266/ WKN A2RSK6), emittiert von der Corestate Opportunity Deutschland I S.A. auf BBB- / stabil festgelegt, so die Creditreform Rating AG.Die Emissionserlöse dieser Verbriefung würden maßgeblich dem Erwerb von Anteilen am CORESTATE Opportunity Deutschland I, einem offenen Spezial-AIF mit festen Anlagebedingungen nach dem KAGB und dem Anlageschwerpunkt Immobilien begrenzt auf die DACH-Region dienen. Das Management werde durch einen erfahrenen Fonds- und Assetmanager durchgeführt, der über ausreichende Kapazitäten und Erfahrung verfüge. Wesentliche Gründe für das Rating seien die Ergebnisse der Cashflow-Analyse der Creditreform Rating AG unter Einbeziehung gestresster Szenarien. Die Inhaberschuldverschreibungen würden dabei von unterschiedlichen Credit Enhancements profitieren, welche teilweise auch über die Laufzeit aufgebaut würden. Nach Berechnungen der Creditreform Rating AG würden sich unter Berücksichtigung von gestressten Szenarien Cashflows ergeben, die ausreichen würden, um die Schuldverschreibungen vollständig an die Anleihegläubiger zurückzuführen. (News vom 15.11.2018) (16.11.2018/alc/n/a) ...

