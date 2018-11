Berlin (www.anleihencheck.de) - Und sie bewegt sich doch! Endlich kommt etwas Schwung in die zähen Brexit-Verhandlungen zwischen der Europäischen Union und Großbritannien, so Daniel Schär, CFA bei der Weberbank.Monatelang habe man gerungen und taktischen Tricks angewandt, um das Optimum herauszuholen. Nun habe man sich offiziell auf einen Scheidungsvertrags geeinigt. Wie bei jeder Scheidung fühle sich jedoch nicht jede Seite wohl mit dem ausgehandelten Kompromiss. Das britische Kabinett trage den Vertrag, allerdings habe es gleich danach auch mehrere Rücktritte aus dem Kreise der Regierung gegeben. Als nächstes müsse die EU auf einem Sondergipfel am 25.11.2018 ihre Zustimmung erteilen. Am Ende des Tages müsse Theresa May aber das britische Parlament überzeugen, den Vertrag abzusegnen. Etliche britische Parlamentarier würden hadern, ob sie dem Vertrag ihre Zustimmung geben sollten. May mache die Optionen jedoch sehr deutlich: "This deal, no deal or no Brexit". Die Unsicherheit bleibt uns hier also bis zum Jahresende erhalten, so die Analysten der Weberbank. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...