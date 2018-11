Das Analysehaus Independent Research hat die Einstufung für Jenoptik nach Quartalszahlen auf "Verkaufen" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Angesichts sich eintrübender konjunktureller Persektiven sei die Bewertung der Aktien auch nach dem Rückgang in den vergangenen Wochen noch zu hoch, schrieb Analyst Markus Friebel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zumal ein Großteil der wichtigsten Märkte des Technologie-Unternehmens konjunktursensible Branchen wie die Halbleiterfertigung sei./bek/gl Datum der Analyse: 16.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0045 2018-11-16/12:10

ISIN: DE000A2NB601