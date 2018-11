Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Dialog Semiconductor von "Reduce" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 20 auf 25 Euro angehoben. Ungeachtet der schwer vorhersagbaren Entwicklung der iPhone-Absätze und der Zyklen in der Halbleiterbranche sei die Aktie des Apple-Zulieferers weit genug gesunken, um ihr ein weiteres signifikantes Abwärtspotenzial zu ersparen, schrieb Analyst Sebastien Sztabowicz in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er gehe bei den Margen nun nicht mehr von einem so starken Rückgang aus wie zuvor./gl/bek Datum der Analyse: 16.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0047 2018-11-16/12:11

ISIN: GB0059822006