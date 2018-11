Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Scout24 nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Analystin Sherri Malek aktualisierte in einer am Freitag vorliegenden Studie ihre Schätzungen für den Betreiber von Online-Plattformen. Vor allem in Deutschland verschaffe die führende Marktposition dem Unternehmen eine gute Ausgangslage, um die Kundenbasis weiter zu monetarisieren. Die Aktie preise dies aber schon ein./tih/gl Datum der Analyse: 16.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0051 2018-11-16/12:17

ISIN: DE000A12DM80