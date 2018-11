Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Henkel nach Quartalszahlen von 92 auf 93 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sell" belassen. Die anhaltende Schwäche im Geschäft mit Wasch- und Reinigungsmitteln und die Qualität der Margen stimmten sie vorsichtig, schrieb Analystin Pinar Ergun in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nach einem positiven Tenor des Managements in der Telefonkonferenz nach den Quartalszahlen lasse sie die operativen Schätzungen für den Konsumgüterproduzenten weitgehend unverändert. Anpassungen habe es aber bei den Gewinnerwartungen je Aktie (EPS) für 2019 gegeben./bek/tih Datum der Analyse: 16.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0053 2018-11-16/12:20

ISIN: DE0006048432