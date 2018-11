Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Merck KGaA mit Blick auf das Portfolio an Medikamenten auf "Outperform" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Der Pharma- und Spezialchemiekonzern mache still und leise Fortschritte bei der Entwicklung von Medikamenten, schrieb Analyst Wimal Kapadia in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er fühle sich mit höheren Umsatzerwartungen für die Pharmasparte der Darmstädter wohl und halte seine Annahmen noch für vorsichtig./bek/gl Datum der Analyse: 16.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

