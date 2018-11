HAMBORNER REIT AG (ISIN: DE0006013006) hat am 14. November den Kaufvertrag für ein großflächiges Einzelhandelsobjekt in Berlin unterzeichnet. Bei dem Ankaufsobjekt handelt es sich um einen Baumarkt, der ca. acht Kilometer östlich des Berliner Stadtkerns im Bezirk Lichtenberg liegt. Der Standort zeichnet sich nicht nur durch die zentrale Lage sondern auch durch seine optimale verkehrstechnische Anbindung und die hohe Bevölkerungsdichte aus. Das Objekt befindet sich auf der Landsberger Allee, einer der meist frequentierten Straßen in Berlin, direkt zwischen Möbel Höffner und IKEA.

Mieter des rund 16.500 Quadratmeter großen Objekts ...

