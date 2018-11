Die am 6. November veröffentlichte Quartalsbilanz wirkte, als habe sich unter der Zalando-Aktie (ISIN: DE000ZAL1111) eine Falltür aufgetan. Die Aktie brach an diesem Tag heftig sein, versuchte sich danach an einer Stabilisierung und musste diesen Versuch aufgeben. Seit gestern wird erneut kräftig verkauft. Und das hat charttechnisch immense Bedeutung, denn:

Dadurch ist die langfristige Aufwärtstrendlinie gefallen. Die Linie, die um 31,20 Euro verläuft und die Aktie seit ihrem Debüt vor gut vier Jahren begleitet. Auch die vorherigen Zwischentiefs sind dahin. Der Weg nach unten wäre somit aus rein charttechnischer Sicht frei, erst im Bereich um 24 Euro würde sich wieder ein mittelfristig relevanter Support anbieten. Aber kann Zalando wirklich so weit fallen?

