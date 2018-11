Weihnachten steht vor der Tür und so mancher Anleger stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage, ob es Sinn machen würde, Aktien der Online-Verkaufshändler wie Amazon oder auch Zalando ins Depot zu legen. Zwar ist das letzte Quartal eines Jahres eines der umsatzstärksten im Jahr, doch an der Börse geht es vielmehr darum, wie sich die Verkaufszahlen im Vergleich zu den Vorjahren entwickeln.

Den vollständigen Artikel lesen ...