Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) hat im Wochenverlauf Kursgewinne erzielt und dabei das markante Oktoberhoch bei 160,90 ins Visier genommen, so die Analysten der Helaba.Jetzt komme es darauf an, diese Marke sowie die Marke von 160,98 zu überwinden, denn dann wäre der Weg frei für einen Test des Kontrakthochs, das Mitte August bei 161,33 markiert worden sei. Die Indikatoren hätten sich mit dem jüngsten Kursanstieg verbessert. Neben dem Stochastic stehe nun auch der MACD im Kauf und das Kursmomentum sei in positives Terrain vorgedrungen. Eine erste wichtige Unterstützung zeige sich bei 159,19. (16.11.2018/alc/a/a) ...

