Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Sinkendes BIP und eine schwächelnde Konjunktur in Deutschland lassen den Euro-Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) Anfang der Woche die 160-Zähler-Marke knacken, anschließend verweilte er in einer Seitwärtsbewegung, so die Börse Stuttgart.Am Donnerstagvormittag sei der Future aus seiner Trance erwacht und auf über 160,70 Zähler gestiegen. Die Renditen der 10-jährigen deutschen Staatsanleihen seien am Donnerstag um 10 Prozent auf 0,36 Prozent gefallen. ...

