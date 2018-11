Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Eigenkapitalzuschlag, den die Deutsche Bank für ihren Status als systemisch bedeutende, weltweit tätige Bank vorhalten muss, bleibt unverändert. Nach Mitteilung des Financial Stability Board (FSB) beträgt der Zuschlag wie bisher 2 Prozentpunkte. Das größte deutsche Finanzinstitut befindet sich weiterhin in der Gruppe 3 der global systemrelevanten Banken (G-SIB), zusammen mit Citigroup und HSBC. 2017 hatte auch Bank of America dazu gehört. Die systemisch wichtigste Bank ist wie im Vorjahr JP Morgan, ihr Eigenkapitalzuschlag liegt bei 2,5 Punkten. Sie ist das einzige Mitglied der Gruppe 4, während die Gruppe 5 weiterhin nicht besetzt ist.

In Gruppe 2 befinden sich Institute wie Goldman Sachs, BNP Paribas und Barclays, in der untersten, der Gruppe 1, sind es beispielsweise ING, UBS und Credit Suisse. Neu in der G-SIB-Liste ist laut FSB die Groupe BPCE, ausgeschieden sind Nordea und Royal Bank of Scotland. Die nächste G-SIB-Liste wird im November 2019 veröffentlicht.

