Die schlechten Nachrichten aus London reißen in diesen Tagen einfach nicht ab. Mittlerweile droht Großbritannien eine handfeste Regierungskrise, wobei der Brexit mittlerweile fast schon in den Hintergrund rückt. Doch was macht der FTSE? Nichts. Der britische Leitindex bewegt sich auf Wochensicht kaum. Ganz anders sieht es an den US-Märkten aus. Hier ist die Volatilität spürbar angestiegen. Der Blick auf die Auslandsmärkte mit Roland Hirschmüller von der Baader Bank.