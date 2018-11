Die Privatbank Berenberg hat K+S nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Das dritte Quartal des Salz- und Düngemittelherstellers sei von Produktionsproblemen an den deutschen Förderstätten und gestiegenen Transportkosten geprägt gewesen, was das Management zu einer Senkung des operativen Ergebnisausblicks (Ebitda) gezwungen habe, schrieb Analyst Rikin Patel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Konsenesschätzung habe indes schon unter der ursprünglichen Zielsetzung gelegen. Die Aktie erscheine günstig, doch es könnte zu weitere Produktionsausfällen kommen. Der Bewertungsabschlag zur Branche sei daher gerechtfertigt./gl/bek Datum der Analyse: 15.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0065 2018-11-16/13:20

ISIN: DE000KSAG888