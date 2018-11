Die Privatbank Berenberg hat Philips auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Trotz des unerwarteten Gegenwinds für alle Geschäftsfelder halte der niederländische Medizintechnikkonzern an seinen Zielen fest, lobte Analyst Scott Bardo in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dazu erscheine die Aktie attraktiv bewertet./gl/bek Datum der Analyse: 15.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0067 2018-11-16/13:22

ISIN: NL0000009538