PALO ALTO (IT-Times) - Der US-amerikanische Elektrofahrzeug- und Batterie-Hersteller Tesla Inc. hatte im dritten Quartal 2018 insgesamt knapp 80.000 Elektro-Fahrzeuge produziert, eine deutliche Steigerung der Produktion. Tesla Inc. will innerhalb von zwei Wochen 7.000 Einheiten des Model 3 pro Woche...

Den vollständigen Artikel lesen ...