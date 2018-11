Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Eon nach einem Treffen mit dem Management auf "Buy" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Einige kleinere Stromanbieter, die in Zeiten fallender Rohstoffpreise an den Markt gekommen seien, könnten es laut Eon bei steigenden Rohstoffpreisen schwieriger haben, schrieb Analyst Sam Arie in einer am Freitag vorliegenden Studie. Große Chancen mache das Management derweil im Netzgeschäft aus./bek/tih Datum der Analyse: 16.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0076 2018-11-16/14:23

ISIN: DE000ENAG999