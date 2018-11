Reinbek (ots) - Mehrjährige Forschungsarbeit mit der Universität Kiel ab Dezember 2018 - Kooperationsprojekte mit der Fachhochschule Heide - Stipendien für Nachwuchskräfte



Für Schleswig-Holsteins Stadtwerke gewinnt der enge Austausch mit der regionalen Wissenschaft zunehmend an Bedeutung. Zahlreiche Mitgliedsunternehmen des Verbands der Schleswig-Holsteinischen Energie- und Wasserwirtschaft (VSHEW) beteiligen sich daher an vielversprechenden und teilweise mehrjährigen Kooperationsprojekten mit Hochschulen. Zusätzlich unterstützen sie einzelne Studierende bei der Erstellung von Masterarbeiten sowie finanziell durch die Vergabe von Stipendien.



"Bei solchen Kooperationen gibt es nur Gewinner: Die Hochschulen erhalten Zugang zur wirtschaftlichen Praxis und ihre Studierenden finanzielle sowie inhaltliche Unterstützung. Wir als Stadtwerke profitieren von den Forschungsergebnissen und bekommen durch unsere Präsenz an den Hochschulen besseren Zugang zu talentierten Nachwuchskräften", sagt Helge Spehr, Vorstandsvorsitzender des VSHEW und Geschäftsführer der Stadtwerke Rendsburg.



Vielversprechend ist etwa eine Forschungsarbeit in Kooperation mit der Christian-Albrechts-Universität: Im Rahmen einer Studie zur digitalen Transformation der Energieversorgungsunternehmen wird ab Dezember 2018 bis etwa Mitte 2020 die Rolle der Mitarbeiter in diesem Prozess untersucht. Ziel der Wissenschaftler vom Lehrstuhl für Technologiemanagement sowie vom Lehrstuhl für Personal und Organisation ist es, zu ermitteln, wie sich die Akzeptanz der Belegschaften für digitale Innovationen wie Augmented Reality steigern lässt. Dies soll dazu beitragen, die Effizienz der Energieversorger weiter zu verbessern.



Beispielhaft für die Zusammenarbeit sind unterschiedliche Kooperationen mit der Fachhochschule Westküste in Heide. Im Rahmen von Projektstudien untersuchen und entwickeln Studierende sogenannte Quartierskonzepte in Elmshorn, Pinneberg und Husum, um dort eine möglichst effiziente und ökologische Energieversorgung zu gewährleisten. Ferner unterstützen der VSHEW und seine Mitgliedsunternehmen Studierende bei der Erstellung von Master-Studienarbeiten zu Themen wie Elektromobilität oder Sektorenkopplung.



