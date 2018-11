FRANKFURT (Dow Jones)--Sanofi kann auf eine Zulassung seines Mittels Fexinidazol hoffen. Der Ausschuss für Humanarzneimittel der Europäischen Arzneimittelagentur (CHMP) habe eine positive Stellungnahme zu der ersten rein oralen Behandlung der Schlafkrankheit abgegeben. Die Zulassungsstelle ist zwar nicht an das Urteil gebunden, folgt aber in der Regel den Vorschlägen des Ausschusses.

Fexinidazol eigne sich sowohl für das erste als auch für das zweite Stadium der Schlafkrankheit, die in Ländern südlich der Sahara auftritt. Sanofi hofft, dass die Behandlung zur Ausrottung der Krankheit beitragen wird. Die WHO will die Krankheit bis 2020 eliminieren. Ohne sofortige Diagnose und Behandlung führt die Schlafkrankheit mit dem Parasitenbefall des zentralen Nervensystems zum Tode.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/bam/sha

(END) Dow Jones Newswires

November 16, 2018 08:08 ET (13:08 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.