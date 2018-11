Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für TLG Immobilien auf "Hold" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Das Wachstum vermieteter Büroflächen sei unverändert stark, schrieb Analyst Thomas Rothäusler in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Die Leerstandsquoten seien auf Rekordtief und das Verhältnis von Angebot und Nachfrage sei günstig. In den kommenden beiden Jahren dürfte das Angebot allerdings stark steigen. Alstria Office und Aroundtown seien seine Favoriten in der Branche. Bei TLG Immobilien sei der hohe Anteil von Einzelhandelsflächen im Portfolio negativ./bek/edh Datum der Analyse: 16.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0079 2018-11-16/14:40

ISIN: DE000A12B8Z4