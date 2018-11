Das Analysehaus Independent Research hat K+S nach "schwachen" Drittquartalszahlen von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft, das Kursziel aber von 18 auf 17 Euro gesenkt. Die Geschäftsentwicklung sei von Produktionsausfällen wegen der Trockenheit in Deutschland belastet worden, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er senkte mehrheitlich seine Prognosen für den Gewinn je Aktie, erwähnte aber auch erste Andeutungen für 2019 positiv./tih/ajx Datum der Analyse: 16.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0083 2018-11-16/14:55

ISIN: DE000KSAG888