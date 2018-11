ADO Properties S.A.: ADO Properties S.A. platziert Wandelanleihe im Volumen von EUR 165 Millionen DGAP-Ad-hoc: ADO Properties S.A. / Schlagwort(e): Anleihe ADO Properties S.A.: ADO Properties S.A. platziert Wandelanleihe im Volumen von EUR 165 Millionen 16.11.2018 / 15:05 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. __TOKEN__0__0__ WKN: A14U78 ISIN: LU1250154413 Land: Großherzogtum Luxemburg ADO Properties S.A. platziert Wandelanleihe im Volumen von EUR 165 Millionen ADO Properties S.A. / Stichworte: Anleihe Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 Marktmissbrauchsverordnung Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG IN EINER JURISDIKTION BESTIMMT, IN DER DIE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG GESETZLICH UNTERSAGT IST. ADO Properties S.A. platziert Wandelanleihe im Volumen von EUR 165 Millionen Luxemburg, 16. November 2018 - ADO Properties S.A. hat heute nicht nachrangige unbesicherte Wandelschuldverschreibungen im Gesamtbetrag in Höhe von EUR 165 Millionen, fällig am 23. November 2023 und mit einem Zinssatz von 1,25% per annum verzinst (die "Schuldverschreibungen") platziert. Die Abwicklung erfolgt voraussichtlich am oder um den 23. November 2018. Der ADO Group LTD, der Hauptaktionärin der Gesellschaft, wurden Schuldverschreibungen im Accelerated Bookbuilding zugeteilt, die ungefähr ihrem prozentualen Anteil an Aktien der Gesellschaft entspricht. Investor Relations ir@ado.properties +352 27 84 56 710 +352 26 26 34 079 MAR Hinweis Diese Mitteilung enthält Informationen, die als Insider-Informationen im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 der EU-Marktmissbrauchsverordnung gelten oder gelten könnten. About ADO Properties ADO Properties ist ein auf Wohnimmobilien in Berlin fokussiertes Unternehmen mit einem Immobilienbestand von rund 23,500 Einheiten in Berlin. Das Unternehmen verfügt über eine vollständig integrierte, skalierbare interne Plattform mit eigener Immobilienverwaltung. ADO Properties übernimmt neben der Verantwortung für den Zustand seiner Wohnungen und Gebäude auch Verantwortung für die Menschen, die Mitarbeiter und das nachbarschaftliche Umfeld. Das Portfolio von ADO Properties konzentriert sich auf zentrale Lagen innerhalb des Berliner S-Bahn-Rings sowie attraktive Bezirke am Stadtrand. Disclaimers The securities referred to herein have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or the laws of any state within the United States, and may not be offered or sold in the United States absent registration or an applicable exemption from registration or in a transaction not subject to the registration requirements of the Securities Act. There was no offering of the securities in the United States. Sprache: Deutsch Unternehmen: ADO Properties S.A. 1B Heienhaff L-1736 Senningerberg Luxemburg Telefon: +352 27 84 56 710 Fax: +352 26 26 34 079 E-mail: ir@ado.properties Internet: ado.properties.com ISIN: LU1250154413 WKN: A14U78 Indizes: SDAX, FTSE EPRA/NAREIT Global Index, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Index, FTSE EPRA/NAREIT Germany Index Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate Exchange; Börse Luxembourg Kontakt: Florian Goldgruber, CFO 16.11.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: ADO Properties S.A. 1B Heienhaff L-1736 Senningerberg Luxemburg Telefon: +352 27 84 56 710 Fax: +352 26 26 34 079 E-Mail: ir@ado.properties Internet: www.ado.immo ISIN: LU1250154413 WKN: A14U78 Indizes: SDAX, FTSE EPRA/NAREIT Global Index, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Index, FTSE EPRA/NAREIT Germany Index Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London, Börse Luxembourg, SIX Ende der Mitteilung DGAP News-Service 747161 16.11.2018 CET/CEST ISIN LU1250154413 AXC0192 2018-11-16/15:06