Wir gehen zügig durch das letzte Quartal 2018 und als CEO möchte ich auf die Fortschritte von RavenQuest an verschiedenen Stellen eingehen.

Lassen Sie uns eine ausführliche Frage und Antwort durchgehen, die die wichtigsten Interessengebiete für die Aktionäre abdeckt!

WAS PASSIERT MIT DER VERKAUFSLIZENZ?

RavenQuest hat alle strengen Antragsverfahren durchlaufen, die Health Canada benötigt, um eine Lizenz für den legalen Verkauf von Cannabis in Kanada zu erhalten. Dazu gehören zwei erfolgreiche Ernten, die sorgfältig nach den strengen biochemischen Standards von Health Canada getestet werden.

Wir sind bereit zu starten.

Health Canada hat mit dem Beginn der Legalisierung eine arbeitsreiche Zeit erlebt. Unser Dialog mit Health Canada war sehr positiv, unsere Akte befindet sich in der aktiven Überprüfung und wir sind optimistisch, dass wir kurzfristig unsere Lizenz erhalten haben.

HABEN SIE DAS NACHFRAGEFENSTER VERPASST?

Nein, überhaupt nicht.

Es ist wichtig, dies zu relativieren: Beide Anlagen von RavenQuest sind gebaut und die Anbauräume sind voll von gesunden Pflanzen in der Markham-Anlage. Allerdings ist der Lagerbestand zu diesem Zeitpunkt begrenzt, was bedeutet, dass das Vorhandensein einer Verkaufslizenz sofort einige Einnahmen bringen würde, aber die erheblichen Einnahmen, die wir vom Cannabisverkauf erwarten, werden wirklich steigen, wenn die Ernten in den kommenden Wochen in Markham stattfinden.

RavenQuest hat immer gesagt, dass unser Geschäftsmodell darin bestand, unsere Anlagen zu vervollständigen und bis Anfang des Jahres 2019 die volle Kapazität zu erreichen. Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass wir bei diesen Zielen weiterhin im Plan liegen. Wir freuen uns sehr, eines der 15 führenden Unternehmen des Landes zu sein, was die gebaute (nicht nur finanzierte) Kapazität betrifft.

WAR EINE VERKAUFSLIZENZ VOM 17. OKTOBER EINE VERPASSTE GELEGENHEIT?

Das Datum der Legalisierung am 17. Oktober war aus Verbrauchersicht wichtig; ab diesem Zeitpunkt müssen Sie sich nicht mehr um ein Strafregister für einfachen Konsum kümmern. Aus dieser Sicht war es ein feierlicher Tag, der es wert war, gefeiert zu werden.

Aber aus Sicht der "Deadline" war der 17. Oktober nur ein weiterer Tag in unserem Geschäftsplan, als wir für 2019 anlaufen.

Das Legalisierungsdatum sollte nie das Ereignis vom Typ "Schwarzer Freitag" sein, das von Anfang an branchenweite Dollarzeichen hatte. Das würde einfach nicht passieren, und das sagen wir schon seit Monaten. Wenn Sie einen Blick in die Branche werfen, wird es einige Zeit dauern. Wir haben dies bei unserem Hochlauf in Richtung 2019 immer in unsere Pläne einbezogen, und das gilt auch für unsere Vertriebslizenz.

IST DIE EDMONTON-ANLAGE EINSATZBEREIT?

Wir sind kurz davor, unsere Anbaulizenz in der Anlage in Edmonton zu erhalten, und wenn diese eintrifft, werden wir sofort unsere revolutionäre Orbital Garden Anbautechnologie mit Pflanzengenetik bestücken. Es ist eine schöne Sache zu sehen, wie sich diese automatisierten, vertikal gestapelten Systeme in der gesamten Anlage drehen, und wir können es kaum erwarten, der Welt zu zeigen, was wir in Bezug auf die Produktion pro Quadratmeter und die Pflanzenkonsistenz tun können. Die Welt beobachtet uns und wir sind bereit zu liefern.

KÖNNEN SIE DIE PRODUKTION VON EDMONTON ÜBER EINE MARKHAM-VERTRIEBSLIZENZ VERKAUFEN?

Ja.

WAS IST MIT DEM NACHSCHUB MOU BEI BCLDB LOS?

Die Vereinbarung wird zu einer vollständigen Liefervereinbarung und RavenQuest wird sofort nach Erhalt der Vertriebslizenz in Markham mit dem Versand des Produkts an die BCLDB beginnen.

WIE WÄRE ES MIT DER VERSORGUNG ANDERER PROVINZEN AUßERHALB VON BC?

Ja, das ist ein Schwerpunkt für dieses Quartal. Wir wurden von Provinz-Großhändlern aus Alberta, Ontario und Quebec kontaktiert und werden uns darauf freuen, diese Gespräche nach Erhalt unserer Verkaufslizenz zügig abzuschließen.

WORAUF SIND SIE BEIM BLICK NACH VORNE AM MEISTEN GESPANNT?

Es gibt so viel, worauf man sich bei RavenQuest freuen kann. Offensichtlich haben wir zwei wichtige Meilensteine in der Lizenzierung am kurzfristigen Horizont. Wenn man diese mit dem Potenzial für mehr Versorgungsvereinbarungen mit den bevölkerungsreichen Provinzen Kanadas kombiniert, gibt es im Moment viel zu sehen.

Unser Servicebereich feuert täglich auf alle Zylinder mit mehreren eingehenden Anrufen über unsere einzigartigen Methoden und Beratungsleistungen. Wir gehen davon aus, dass dieser Geschäftsbereich 2019 einen signifikanten Umsatzbeitrag zu unserem Gesamtumsatz leisten wird. Darüber hinaus ist uns klar, dass es weltweit eine große Nachfrage nach dem einzigartigen Wissen gibt, das wir neuen Cannabisherstellern auf dem internationalen Markt vermitteln können. Dienstleistungen werden ein wichtiger Wachstumstreiber für das Unternehmen sein, da die Branche weltweit ausgereift ist.

Denken Sie daran, dass wir kurz davor stehen, der Welt die beispiellosen Produktionsmöglichkeiten unserer Orbital Garden Anbausysteme zu zeigen. Ich freue mich darauf, Cannabis in den Gärten zu sehen und diese Art von revolutionärer Technologie mit der Welt zu teilen. Als größter Einzelaktionär des Unternehmens kann ich Ihnen sagen, dass es eine aufregende Zeit ist, Aktionär von RavenQuest zu werden!

