Das Analysehaus CFRA hat RWE nach Zahlen für die ersten neun Monate des Jahres auf "Strong Buy" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen. Der Energieversorger sei auf einem guten Weg zu seinen Jahreszielen, schrieb Analyst Jia Man Neoh in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Gewinne sollten mittelfristig von einer Erholung der Strompreise in der Europäischen Union profitieren./gl/la Datum der Analyse: 16.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0088 2018-11-16/16:05

ISIN: DE0007037129