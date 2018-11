Hamburg (ots) -



Zugang zu einer sauberen Toilette zu haben, ist für die meisten Menschen eine Selbstverständlichkeit. Für 2,5 Milliarden Betroffene ist es dies aber nicht. Um auf diesen Missstand aufmerksam zu machen und die Sanitärversorgung auf der ganzen Welt zu verbessern, wurde 2001 zum ersten Mal der Welttoilettentag ins Leben gerufen. Seit 2013 findet dieser jedes Jahr am 19. November statt.



Durch die Unterstützung des bundesweiten Wettbewerbs "Toiletten machen Schule" der German Toilet Organization e.V. leistet auch Domestos einen Beitrag zur Verbesserung der weltweiten Sanitärversorgung. Im Rahmen des Wettbewerbs werden Schulen in Deutschland dazu aufgerufen, individuelle Konzepte über die langfristige Verbesserung ihrer sanitären Anlagen einzureichen. Im Anschluss wird eine Jury die Konzepte bewerten und den drei Schulen mit den besten Ideen jeweils 10.000 EUR zur Umsetzung überreichen. Zusätzlich gibt es Sachpreise im Gesamtwert von 20.000 EUR zu gewinnen. Ziel des Wettbewerbs ist es, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass funktionierende und präsentable sanitäre Anlagen die Grundvoraussetzung für Hygiene und Gesundheit sind.



"Für viele von uns sind saubere Toiletten zum Glück ganz selbstverständlich und deshalb sprechen wir nicht darüber. Die Realität ist jedoch auch in Deutschland eine andere.", so Caroline Schwieger, die verantwortlich für das Home Care-Geschäft bei Unilever in Deutschland, Österreich und der Schweiz ist. Domestos, Unilevers Hygiene-Experte, tritt sowohl national als auch international gegen schlechte Sanitärversorgung und damit zusammenhängende, ansteckende Krankheiten ein. So freut sich Caroline Schwieger über das nationale Engagement von Domestos: "Im Rahmen unserer Unterstützung der German Toilet Organization tragen wir mit Domestos zur Bewältigung alltäglicher hygienischer Probleme bei und helfen aktiv, den Zugang zu besserer Sanitärversorgung zu erleichtern."



Durch die Unterstützung weltweiter Sanitärhygiene leistet Domestos auch einen wertvollen Beitrag zum Unilever Sustainable Living Plan (USLP), dem Nachhaltigkeitsplan des Unternehmens. Bis 2020 möchte sich Unilevers Hygiene-Experte dafür einsetzen, dass 25 Millionen Menschen einen besseren Zugang zu Toiletten haben. Domestos engagiert sich außerdem weltweit im Rahmen eines UNICEF Programmes dafür, den sicheren Zugang zu Wasser, Sanitärversorgung und Hygiene zu unterstützen. Ziel ist es, auch insbesondere Kinder in einer hygienischen Umgebung aufwachsen zu lassen. Somit wird nicht nur ansteckenden Krankheiten vorgebeugt, sondern auch Fehlzeiten an Schulen entgegengewirkt. Dies ist besonders bedeutend in Regionen, in denen Bildung ein kostbares Gut ist. In Vietnam und Südafrika konnten bereits über eine Million Menschen durch den Bau von Sanitäreinrichtungen erreicht werden.



Weitere Informationen zum Wettbewerb "Toiletten machen Schule" können hier abgerufen werden: www.toiletten-machen-schule.de



