Essen (www.anleihencheck.de) - Mit der weiteren Zunahme der Kapazitätsauslastung in den Industrienationen wird an den internationalen Rentenmärkten die Rückführung der expansiven Geldpolitik zunehmend spürbar werden, so die Analysten der National-Bank AG.Der Zinstrend an den internationalen Rentenmärkten werde daher auch in den kommenden Jahren grundsätzlich aufwärts gerichtet bleiben. Die Analysten der National-Bank AG würden bis auf weiteres an ihren Projektionen für das internationale und das europäische Zinsgefüge festhalten. Sollte sich insbesondere die europäische Konjunktur noch stärker abschwächen als von ihnen derzeit unterstellt, würden sie ihre Prognosen für die europäischen Zinsstrukturkurven weiter senken. (16.11.2018/alc/a/a) ...

