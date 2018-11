Die NordLB hat das Kursziel für Dürr nach Neunmonatszahlen von 50 auf 40 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Auch wenn die Ergebnisse bei dem Anlagenbauer zuletzt deutlich rückläufig gewesen seien, halte er die schlechte Kursentwicklung bei dem Papier in den letzten Monaten für übertrieben, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Freitag vorliegenden Studie./tih/la Datum der Analyse: 16.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0090 2018-11-16/16:12

ISIN: DE0005565204